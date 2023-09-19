ألمانيا :حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قبيل اجتماع دولي لدعم أوكرانيا، عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 400 مليون يورو (427 مليون دولار)، إلى كييف.
وقال بيستوريوس لصحيفة (بيلد) الألمانية: "سنقدم لأوكرانيا المزيد من الذخيرة، والمتفجرات، وقذائف الهاون".
وأضاف: "وذلك لأن الذخيرة هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا في كفاحها الدفاعي ضد الحرب العدوانية الوحشية".
وتابع بالقول "إلى جانب ذلك، سنقدم أيضا المركبات المدرعة وأنظمة إزالة الألغام، ومع قرب حلول فصل الشتاء، سنرسل أيضا الملابس ومولدات طاقة والحرارة للتدفئة.
وتاتي المانيا بعد الولايات المتحدة كأكبر داعمة لأوكرانيا. وحسب بيانات الحكومة الألمانية وصل إجمالي المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا المعلنة في شهر حزيران/يونيو العام الحالي إلى 8ر16 مليار يورو.