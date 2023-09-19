كبار دبلوماسيي مجموعة جي 7 يتعهدون بدعم أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية اليابانية الجديدة يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة الدول السبع "جي 7" أكدت دعمها لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وذلك خلال اجتماع لكبار الدبلوماسيين في نيويورك في الوقت الذي رتبت فيه لإجراء مزيد من المحادثات في طوكيو في نوفمبر المقبل.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء، إن كاميكاوا، التي حلت محل يوشيماسا هاياشي في تعديل وزاري الأسبوع الماضي لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ نحو عقدين، ترأست أول اجتماع لها في مجموعة السبع.

وقالت كاميكاوا إن وزراء خارجية "جي 7" سيجتمعون في العاصمة اليابانية لمدة يومين اعتبارا من 7 نوفمبر المقبل حيث تتولى اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة الاقتصادات المتقدمة هذا العام.

ونقلت كيودو عن كاميكاوا قولها للصحفيين: "أجرينا مباحثات صريحة وعميقة، وقد تلقيت ترحيبا حارا من وزراء الخارجية الآخرين".

وقالت كاميكاوا إن اليابان أوضحت في اجتماع "جي 7" في الولايات المتحدة، عملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التصريف الآمن للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط الهادئ.

وأعربت عن امتنانها لدول مجموعة السبع لتفهمها عملية تصريف المياه.