مدينة O West تستعرض مشروعات تمثل الوجهة المثالية لحياة عصرية وعالم من الرفاهية والتميز

217 فيلا من الفخامة والرقى فى قلب الطبيعة وتتميز بتواجد وحداتها على مرتفعات مختلفة من مشروع Spring Valley

404 وحدات سكنية متنوعة فى حى عائلى متكامل وحيوى، على بعد دقيقة من نادى O West الاجتماعى والرياضى من مشروع Club Yard

721 شقة سكنية عصرية تم بيع مرحلتين منها فى غضون 3 أيام من إطلاقها عبر مشروع Core Apartments



استعرضت مدينة O West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، أبرز مشروعاتها السكنية المتميزة، وهى مشروع Spring Valley، ومشروع Club Yard، ومشروع Core Apartments، بأنظمة سداد تنافسية وتتماشى مع جميع احتياجات العملاء بمقدم 5% وتقسيط على 7 سنوات وذلك على هامش انعقاد النسخة الثانية عشرة من معرض سيتى سكيب 2023.



ويتميز مشروع Spring Valley بالموقع المتميز بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات والمرافق وتصميم المشروع طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتلبى جميع احتياجات العملاء، ويقدم المشروع مجموعة متنوعة لا مثيل لها من الفيلات المستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس بالإضافة إلى العديد من التصميمات الخارجية الأنيقة التى تطل على المناظر الطبيعية الراقية. ويتمتع التخطيط الرئيسى الخاص بالمشروع بالارتفاعات فيشبه طبيعة الوديان من حيث تواجد الوحدات السكنية على مرتفعات مختلفة مما يتيح فرصة أكبر لرؤية المناظر الطبيعية بالإضافة إلى المساحات الخضراء ومسارات للمشاة وممرات للدراجات. وتتضمن مرحلة Spring Valley حوالى 217 وحدة سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O West الذين يبحثون عن الفخامة والرقى ومن المقرر تسليم المرحلة عام 2027.

فى حين يتضمن مشروع Club Yard حوالى 404 وحدات سكنية متنوعة ويبعد دقيقة واحدة عن نادى O West الرياضى والاجتماعى. ويمثل مشروع Club Yard الحى العائلى المثالى حيث يوفر العديد من الخدمات والمرافق التى تُمكن العائلات من ممارسة العديد من الأنشطة على رأسها الاستمتاع بالمطاعم والمحلات التجارية ومناطق الشواء الخضراء، وممرات الدراجات وبحيرة صناعية مما يضمن أسلوب حياة عصريا مليئا بالطاقة والحيوية ومن المقرر تسليم المرحلة أيضا فى عام 2027.



ويتماشى مشروع Core Apartments مع الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O West الذين يتطلعون إلى حياة مثالية، ويتضمن المشروع حوالى 721 وحدة سكنية تقدم مجموعة متنوعة من الشقق، والدوبلكس. وتتميز الوحدات بأسعار تنافسية كونها نصف تشطيب وتم إطلاق هذا المشروع بناء على طلب السوق العقارية لمثل هذا النوع من الوحدات وقد حاز إقبال كبير من قبل العملاء. كما أن Core Apartments تعد الخيار المثالى لمن يبحثون عن الاستثمار فى الوحدات العقارية لعائدها المالى المرتفع. ولقد تم طرح مرحلتين من المشروع وتم بيعهما خلال 3 أيام من إطلاقهما ومن المقرر تسليم المشروع عام 2027.



عبر تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، عن سعادته بالمشروعات المتميزة التى تم طرحها خلال هذه الفترة وعلى مدى هذا العام وقال: «تضم المشروعات الثلاثة مجموعة متنوعة من الوحدات، من الشقق والفيلات الفاخرة بمختلف أنواع التشطيب، وذلك تماشيا مع استراتيجية مدينة O West فى بناء مدينة متكاملة حيث تسعى دائما إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبى احتياجات وتوقعات العملاء المتنوعة وتلبى طموحاتهم فى الحصول على السكن والعيش الراقى. وتتميز مشروعات O West السكنية بتصميماتها المعمارية الفاخرة والفريدة، فضلا عن تخطيطها المتميز الذى يضم مساحات واسعة من الأراضى الخضراء والمياه، إضافة إلى مرافقها وخدماتها المتكاملة».



وأوضح دويدار، «حرصنا على أن تكون مدينة «O West» بها كل ما يلزم لتصبح واحدة من أفضل المدن السكنية تميزًا فى مصر حيث بدأت الحياة بالفعل فى المدينة بالإضافة إلى توافر كل الخدمات من قبل انتقال السكان للعيش بها، ولذلك أصبحت مدينة O West من أكثر المدن التى يبحث عنها العملاء فى السوق العقارية سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، فضلا عن البنية التحتية المتطورة التى بها أعلى معايير جودة الحياة».



والجدير بالذكر أن مدينة O West واصلت تأكيد مكانتها الرائدة فى غرب القاهرة حيث ارتفع صافى المبيعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 3,6 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 47,8%. ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة 43,8% إلى 52,512 جنيهًا للمتر المربع إضافة إلى ارتفاع عدد الوحدات المبيعة خلال الفترة بنسبة 26,6% خلال النصف الأول من 2023. وتخطط مدينة O West لتسليم أكثر من 1000 وحدة خلال 2023 و2024.



وتقع مدينة O West على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع وتتميز بموقع فريد فى قلب 6 أكتوبر وعلى بعد دقائق من ميدان جهينة. وتتميز المدينة بالتصميم والتخطيط العمرانى الفريد، الذى يحقق التوازن بين المساحات المخصصة للمبانى والمساحات الخضراء، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفاعليات الاجتماعية. وتتضمن المدينة 11000 وحدة سكنية، فضلا عن نادى O West الرياضى والاجتماعى والذى يعد واحدا من أكبر أندية غرب القاهرة ويقع على مساحة 41 فدانا. وتشمل المدينة أيضا المنطقة التعليمية وتحتوى على 4 مدارس بأنظمة تعليمية مختلفة تعمل جميعها بكامل طاقتها، والمنطقة الطبية، والتجارية، والمجمع الإدارى O Business District وتتميز المدينة بوجود العديد من وسائل النقل مع شبكة طرق ذكية، فضلا عن حلول الأمان الذكية التى توفر الحماية لجميع العائلات.