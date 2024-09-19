بيع أجهزة بيجر حزب الله المنفجرة على الإنترنت في روسيا

ذكر موقع "لينتا.رو" أنه تم العثور على أجهزة اتصال لاسلكية تابعة لشركة "icom" اليابانية من النماذج التي انفجرت في لبنان، معروضة للبيع على بعض منصات الإنترنت في روسيا.



وبحسب الموقع، "وجدت على منصات الإنترنت عدة عروض لشراء أجهزة اتصال لاسلكي من طراز (icom v82)، وهو نفس طراز الأجهزة التي تم تفجيرها لدى عناصر "حزب الله" في لبنان.



ويشير الموقع إلى أن "الباعة يعرضون هذه الأجهزة بأسعار تصل حتى 10 آلاف روبل"(100 دولار تقريبا).

وتعرض "حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء، لموجة ثانية من هجوم سيبراني إسرائيلي، استهدف أجهزة اتصال لا سلكي بحوزة بعض عناصر الحزب، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وتكررت انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي اليوم، أثناء تشييع جثامين عدد من قتلى هجوم أمس الثلاثاء، الذي سقط فيه 12 قتيلا وقرابة 3000 مصاب، فيما أفادت حصيلة أولية لهجمات اليوم، بسقوط 15 قتلى وسقوط أكثر من 450 مصاب.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع "icom" انفجرت اليوم، في أيادي حامليها وداخل المنازل، ما تسبب في حرائق، فيما استهدف هجوم أمس أجهزة البيجر.

وقد حمل "حزب الله"إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله".

ولفت مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" أن جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" هو من قام بزرع متفجرات داخل 5000 جهاز "بيجر" استوردها "حزب الله" اللبناني قبل أشهر من تفجيرات يوم أمس الثلاثاء، وانفجر منها 3000 فقط.