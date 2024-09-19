 التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لوظائف معلم مساعد لغة عربية - بوابة الشروق
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التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لوظائف معلم مساعد لغة عربية

شريف حربي:
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:28 ص

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات في الفترة من ٢٨ سبتمبر الجاري حتى ١٣ نوفمبر المقبل.

وكان الجهاز قد أعلن في ٢٨ أبريل الماضي، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية – اللغة العربية) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا


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