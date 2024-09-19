ألمانيا تحذر من مغبة التصعيد في الشرق الأوسط

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صباح الخميس، كل الأطراف من مغبة التصعيد في الشرق الأوسط.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن برلين، بالتعاون مع جميع الشركاء، تجري محادثات منذ أشهر وتكافح من أجل تحقيق تقدم – ولو بسيط – نحو الاستقرار.

ونوهت أن «الهجوم والهجوم المضاد لا يؤديان إلى دفع المنطقة قيد أنملة نحو السلام».

وأمس الأربعاء، حذر البيت الأبيض، جميع الأطراف من التصعيد في الشرق الأوسط بعد يومين من الانفجارات في لبنان، والتي نسبت على نطاق واسع إلى إسرائيل، باستخدام أجهزة محمولة استهدفت جماعة حزب الله.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: «ما زلنا لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي نوع، ولا نعتقد أن الطريقة لحل الأزمة الحالية هي من خلال عمليات عسكرية إضافية على الإطلاق».

وأشار إلى أن بلاده «ترى بأن أفضل طريقة لمنع التصعيد ومنع فتح جبهة أخرى في لبنان، هي من خلال الدبلوماسية».