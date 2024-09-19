استطلاعات رأي تظهر تعادل هاريس وترامب على المستوى الوطني

أظهرت استطلاعات رأي جديدة، الخميس، أن مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاملا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لا يزالان في حالة تعادل قبل أقل من 7 أسابيع على الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وكشفت الاستطلاعات أيضاً تقارب السباق بينهما في ولاية بنسلفانيا المهمة، وهي واحدة من 7 ولايات متأرجحة وحاسمة.

ورغم أن الاستطلاعات كشفت إعطاء الناخبين المحتملين والمسجلين درجات أعلى لهاريس في مناظرة الأسبوع الماضي مع خصمها ترامب، أظهرت أن السباق وخاصة في بنسلفانيا لا يزال متقارباً، وهو ما يتماشى مع استطلاعات رأي أخرى، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وجاء في استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وصحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" و"سيينا كولدج" أن هاريس وترامب تعادلا بنسبة 47% لكل منهما في الاستطلاع الوطني لآراء 2437 ناخباً محتملاً، والذي أجري خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر.

وكان هامش الخطأ في حدود 3 نقاط مئوية.

ووفقاً لاستطلاع صحيفة "نيويورك تايمز"، حافظت هاريس على تقدمها بـ4 نقاط مئوية بتسجيلها 50% مقابل 46% في بنسلفانيا بهامش خطأ في حدود 3.8 نقطة مئوية.