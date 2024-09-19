في مساء يوم الثلاثاء، أصيب حوالي 2800 شخص في لبنان عندما انفجرت أجهزتهم، وأسفر ذلك عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال.

معظم المصابين كانوا أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية، التي اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، بحسب وسائل إعلام.

يتبادل حزب الله ودولة الاحتلال الهجمات عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ ما يقرب من عام، منذ أن بدأ حزب الله هجماته في 8 أكتوبر لمنع إسرائيل من الاستمرار في حربها على غزة، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 41,000 شخص.

النزاع بين الجانبين ليس جديدًا، بل يعود إلى نحو نصف قرن، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

1982 – الغزو والتشكيل:

غزت إسرائيل لبنان في يونيو 1982 ردًا على هجمات منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان. سعت إسرائيل إلى تنصيب حكومة صديقة في لبنان واحتلت الجنوب ووصلت إلى غرب بيروت، حيث كانت منظمة التحرير. بعد اتفاق، غادرت منظمة التحرير، لكن الجيش الإسرائيلي بقي، مما أدى إلى تشكيل حزب الله بدعم مزعوم من إيران لمقاومة الاحتلال.

1983 – الهجمات:

بين 1982 و1986، تم تنفيذ عدد من الهجمات ضد القوات الأجنبية، ومن أبرزها تفجير ثكنات فرنسية وأمريكية في بيروت، مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 جندي.

1985 – نمو حزب الله:

بحلول عام 1985، تمكن حزب الله من إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب إلى نهر الليطاني. بقيت إسرائيل في "منطقة أمنية" على طول الحدود بدعم من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي.

1992 – السياسة

بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، دخل حزب الله البرلمان، وفاز بثمانية مقاعد. زاد عدد مقاعده تدريجيًا حتى وصل مع حلفائه إلى 62 مقعدًا.

1993 – حرب الأيام السبعة:

شنت إسرائيل هجومًا على لبنان بعد أن رد حزب الله على قصف إسرائيل لمخيمات اللاجئين. خلف الهجوم 118 قتيلاً لبنانيًا.

1996 – عدوان أبريل وقانا:

شنت إسرائيل هجومًا آخر استمر 17 يومًا لتقليص نفوذ حزب الله. استهدف الهجوم مجمعًا تابعًا للأمم المتحدة في قرية قانا، مما أدى إلى مقتل 106 مدنيين.

2006 – حرب يوليو:

بعد أسر حزب الله جنديين إسرائيليين، اندلعت حرب استمرت 34 يومًا، أسفرت عن مقتل 1,200 لبناني و158 إسرائيلي.

2009 – البيان المحدث:

أصدر حزب الله بيانًا يوضح التزامه بالحكومة اللبنانية مع الحفاظ على موقفه المقاوم ضد إسرائيل.

2012 – الحرب السورية:

دخل حزب الله الصراع السوري لدعم نظام الأسد، مما أكسبه خبرة قتالية إضافية.

2023 إلى 2024 – غزة:

أطلق حزب الله حملة صواريخ على إسرائيل في أكتوبر 2023 دعمًا لغزة. أدت الحرب إلى نزوح 97,000 شخص في لبنان وقتل 566 شخصًا، بينهم 133 مدنيًا.