الجمعة 19 سبتمبر 2025 1:11 م القاهرة
محافظ البحيرة: 4022 مدرسة جاهزة لاستقبال مليون و139 ألف طالب العام المقبل

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 1:04 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 1:04 م

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، مشيرة إلى أن المحافظة تضم 4022 مدرسة مجهزة لاستقبال نحو 1,139,000 طالب وطالبة.

وأوضحت المحافظ أنه تم إضافة 37 مدرسة جديدة هذا العام بإجمالي 585 فصلًا دراسيًا، إلى جانب صيانة 89 مدرسة، وجارٍ استكمال أعمال الصيانة في 198 مدرسة أخرى.

وشددت عازر على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة، وتوفير الأثاث والمستلزمات التعليمية، ورفع كفاءة محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، إلى جانب متابعة جاهزية المواقف ومنظومة النقل وضمان التزام سيارات السيرفيس بخطوط السير المحددة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في بيئة آمنة ومحفزة.

