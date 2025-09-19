إستونيا تحتج على دخول مقاتلات روسية مجالها الجوي دون تصريح

أعلنت إستونيا أن 3 مقاتلات روسية دخلت مجالها الجوي دون تصريح وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية، إنها استدعت دبلوماسياً روسياً، اليوم الجمعة، للاحتجاج على هذه الواقعة، وذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من إسقاط طائرات الناتو مسيرات روسية فوق بولندا وزيادة المخاوف من إمكانية توسع الحرب الأوكرانية.

وأوضح وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا، أن روسيا انتهكت بالفعل المجال الجوي لبلاده 4 مرات هذا العام، "ولكن التعدي اليوم، الذي شمل 3 مقاتلات دخلت مجالنا الجوي، هو عمل وقح بشكل غير مسبوق".