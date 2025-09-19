هآرتس: نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الجيش بـ"هدم مدينة غزة من جذورها"، مشيرة إلى أن وعوده بالقضاء على حركة حماس "فارغة".

يأتي ذلك بينما بدأ الجيش الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل وأبراج سكنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين.

وتحت عنوان "الغنيمة العقارية الإسرائيلية تشمل محو غزة من على وجه الأرض"، كتبت "هآرتس" في افتتاحيتها: "قُتل مئات الجنود وعشرات آلاف المدنيين (الفلسطينيين) في قطاع غزة من أجل بناء مساكن لضباط الشرطة".

وأكدت الصحيفة أن ذلك تم "وفقا للخطة المختصرة التي اقترحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو لتحويل غزة بأكملها إلى غنيمة عقارية وفقا للخطة الشاملة التي اقترحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وأضافت: "كشف سموتريتش يوم الأربعاء عن خطته الجنونية، وقال إن المفاوضات بشأنها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جارية بالفعل".

وتابعت: "لم يُبد رئيس الوزراء أي تحفظات على تصريحات وزير ماليته حتى الآن".

الصحيفة أشارت إلى وجود "فجوة بين التصريحات الرسمية للحكومة حول تدمير حماس واستعادة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، والطموحات الاقتصادية الاستعمارية التي يناقشها أعضاؤها خلف الكواليس".

ولفتت إلى أن "قطاع غزة أرض فلسطينية، وموطن أكثر من مليوني إنسان وُلدوا فيها، معظمهم من نسل فلسطينيين طُردوا أو فروا من قراهم وأراضيهم داخل إسرائيل خلال حرب الاستقلال عام 1948 (تأسيس إسرائيل/ النكبة الفلسطينية)".

واعتبرت "أي حديث عن احتلال مثل هذا الشريط المكتظ بالسكان وتطهيره بشكل منهجي هو حديث إجرامي لا مكان له في أي بلد في العالم".

اختفاء قرى بغزة

وعن سياسة الحكومة، قالت "هآرتس": "يحاول نتنياهو نسج وعود فارغة حول تحرير الرهائن والإطاحة بحماس، وفي الوقت نفسه، طلب من الجيش هدم غزة من جذورها، ما أدى إلى محو مدن بأكملها عن وجه الأرض واختفاء قرى بأكملها".

وطالبت الصحيفة بـ"إنهاء الحرب"، ودعت "من كانوا يصدقون أكاذيب الحكومة، أن يقفوا صفًا واحدًا لوقف هذه الفظائع بأجسادهم، ولن تنتج هذه الحرب غنيمة لأحد، بل جرائم وكوارث مروعة".

والثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شرع في "عملية برية واسعة" في أرجاء مدينة غزة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36.

وفي 8 أغسطس، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة بدعم أمريكي، ما أسفر عن استشهاد 65 ألفا و141 فلسطينيا وإصابة 165 ألفا و925 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.