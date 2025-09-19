مصدر أمني إسرائيلي ينفي تقارير إنقاذ أو العثور على جثث محتجزين

نفى مصدر أمني إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، صحة التقارير التي جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة بشأن عمليات إنقاذ أو العثور على جثث محتجزين في قطاع غزة.



وقال المصدر في حديث لقناة "كان" العبرية: "لم يحدث أي إنقاذ لرهائن أو العثور على جثث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وما يُنشر بهذا الخصوص غير صحيح ويمس بعائلات الرهائن"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.



وأكد المصدر أن تلك المزاعم "تفتقر إلى المصداقية"، داعياً إلى التعامل بحذر مع الأخبار المتداولة حول هذا الملف الحساس.



وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، في بيان لها: "نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية: إن غزة لن تكون لقمةً سائغةً لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم، ولقد أعددنا لكم جيشاً من الاستشهاديين وآلافاً من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم".



وأضافت: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعداداً إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافاً مميزة لمجاهدينا وسبباً لزيادة أعداد الأسرى لدينا".



وقالت: "أسراكم موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍ ولا ميتٍ، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير (رون أراد)".