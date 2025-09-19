نزوح متزايد من مدينة غزة ونعرض شاحنات مساعدات محملة بحليب أطفال للنهب

تواصلت عمليات النزوح من مدينة غزة، اليوم الجمعة، مع مواصلة إسرائيل هجومها البري، في حين أفادت تقارير بأن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تحمل حليب أطفال تعرضت للنهب تحت تهديد السلاح".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن نحو 480 ألف فلسطيني نزحوا اليوم الجمعة من مدينة غزة، مقارنة بـ 450 ألفا أمس الخميس.

وقبل أن تصعد إسرائيل عملياتها لاحتلال أكبر مدن القطاع، كانت المدينة تؤوي نحو مليون من السكان والنازحين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أغلق ممرا مؤقتا للنزوح نحو جنوبي غزة كان مفتوحا لعدة أيام، ولم يترك سوى طريق واحد أمام من يحاولون التوجه جنوبا.

وأفاد مسعفون في غزة باستشهاد 19 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم الجمعة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، أنه قتل أحد القياديين البارزين في كتيبة تابعة لحركة حماس، ودمر "مواقع مراقبة" تابعة للحركة.