علّق أعضاء من الحزب الشيوعي اليوناني "KKE" لافتتين كبيرتين على معبد أكروبوليس الأثري الشهير في العاصمة أثينا، تعبيرا عن تضامنهم مع فلسطين.

وذكر مراسل الأناضول أن عددا من أعضاء الحزب صعدوا إلى معبد أكروبوليس، الجمعة، للاحتجاج على هجمات إسرائيل في غزة، ولإظهار دعمهم للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المحتجين علّقوا على جدران المعبد لافتتين كبيرتين تحملان عبارات باللغتين الإنجليزية واليونانية.

والعبارات المكتوبة على اللافتتين هي: "أوقفوا الإبادة الجماعية. لا للتعاون مع دولة إسرائيل المجرمة. الحرية لفلسطين".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة بدعم أمريكي، ما أسفر عن استشهاد 65 ألفا و141 فلسطينيا وإصابة 165 ألفا و925 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.