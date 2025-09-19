مجلس الشيوخ الأمريكي يقر دفعة واحدة 48 مرشحا لترامب وفق قواعد جديدة

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على 48 مرشحا من مرشحي الرئيس دونالد ترامب دفعة واحدة، في أول تصويت يتم بموجب القواعد الجديدة لبدء معالجة تراكم المناصب في السلطة التنفيذية التي عرقلها الديمقراطيون.

وتحرك الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لتسهيل عملية التصديق على مجموعات كبيرة من الترشيحات ذات المستوى الأدنى وغير القضائية، بعد أن ضاقوا ذرعا بتكتيكات المماطلة. وكان الديمقراطيون قد أجبروا على إجراء عدة تصويتات على كل مرشح تقريبا من اختيارات ترامب، مما أثار غضب الرئيس وأدى إلى شلل في جدول أعمال مجلس الشيوخ.

وتتيح القواعد الجديدة للجمهوريين تمرير عدة مرشحين بأغلبية بسيطة، وهي عملية كان من الممكن سابقا إيقافها باعتراض واحد فقط. ولا تنطبق هذه القواعد على الترشيحات القضائية أو المناصب الوزارية رفيعة المستوى.

وقال السيناتور ثيون قبل التصويت: "لقد أصلح الجمهوريون عملية معطلة".

وصوت المجلس بأغلبية 51 مقابل 47 لتأكيد أكثر من 40 مرشحا. وأوضح ثيون أن المرشحين الذين تم التصديق عليهم يوم الخميس كانوا قد حصلوا جميعا على أصوات من الحزبين في اللجان، بمن فيهم نواب وزراء في وزارات الدفاع والداخلية والطاقة وغيرها.