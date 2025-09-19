منظمة: عائلة وزير الدفاع الأوكراني السابق تمتلك عقارات في الولايات المتحدة

يمتلك أقارب وزير الدفاع الأوكراني السابق رستم عميروف، الذي يشغل حاليا منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، عقارات في الولايات المتحدة، بينها شقق سكنية وفيلات.



أفادت بذلك منظمة مركز مكافحة الفساد الأوكرانية، ونقلت عن مصدر مطلع أن عائلة عميروف تمتلك أربع فيلات في منطقة ميامي، وشقة واحدة في نيويورك، وثلاث شقق أخرى في فلوريدا.



وأشار المصدر إلى أن أقارب الوزير السابق يستأجرون بعض العقارات في الولايات المتحدة، فيما يملكون بعضها الآخر بشكل مباشر.

ووفقا للمصدر، تستلم ليلى عميروفا زوجة الوزير السابق، سنويا حوالي 24 ألف دولار من شركة مسجلة في إحدى الفيلات المذكورة أعلاه.

وردا على طلب من مركز مكافحة الفساد الأوكراني، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن والدفاع القومي بأن عائلة شقيق عميروف ووالديه يقيمون بالفعل في اثنين من العقارات المذكورة أعلاه، لكن وحسب زعم المكتب لا توجد أي صلة لرستم عميروف، بكل ذلك.