افتتاح عرض «حب رايح حب جاي» على المسرح العائم نهاية أكتوبر

قال الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، إن الفرقة تجري حاليا بروفات عرضها الجديد "حب رايح جاي" من تأليف سامح عثمان، ومن إخراج ياسر صادق، ومن المنتظر إفتتاح العرض في نهاية شهر أكتوبر الجاري على المسرح العائم بالمنيل.

وصرح الفنان ياسر صادق، بأن أحداث هذا العرض المسرحي تدور حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل سواء في الأسرة أو في المجتمع بأشكاله ومراحله المختلفة، في قالب كوميدي استعراضي غنائي.

"حب رايح جاي" بطولة أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبدالعزيز، ميسرة، رشوان توفيق، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهواري، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبدالوهاب.