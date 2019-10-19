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مدرب الإسماعيلي يشيد بلاعبيه رغم الخسارة من الحدود

الشروق
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:09 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:09 ص

أبدى أدهم السلحدار مدرب فريق الإسماعيلي، رضاه التام عن أداء اللاعبين رغم الخسارة أمام حرس الحدود صفر /1 ، أمس الجمعة، في المرحلة الرابعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال السلحدار في تصريحات صحفية عقب المباراة اليوم الجمعة :"كنا الطرف الأفضل في المباراة طوال 90 دقيقة، لكننا للأسف خسرنا بفضل عامل آخر أرفض التعليق عليه".

وأضاف :"الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق لديه استراتيجية تتمثل في اختيار الأفضل خلال التدريبات والمباريات مهما كان اسمه للتواجد ضمن التشكيل الأساسي".

وأوضح:" لدينا لاعبين صاعدين على قدر كبير من الكفاءة ، تم اشراك مجموعة من الصاعدين بالفريق وهم محمود عبد الله ومحمد الضرف ومحمد بيومى والذين قدمو مستوى مميز".

واختتم السلحدار تصريحاته قائلًا:" نعتذر للجماهير ونطالبهم بالصبر، نحن فى مرحلة اعداد فريق وهي تحتاج لوقت".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد ست نقاط في ترتيب جدول المسابقة.


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