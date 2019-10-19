اكتشاف شبكات فساد ضخمة يثير الغضب في سلوفاكيا

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دفعت الاكتشافات الحديثة بشأن شبكات فساد واسعة النطاق مواطني سلوفاكيا إلى الخروج بأعداد كبيرة في مظاهرات في عدة مدن يوم الجمعة.

كما نظمت مظاهرات صغيرة أمام سفارات وقنصليات سلوفاكيا في الولايات المتحدة وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية.

وجاءت الاحتجاجات بدعوة من مبادرة "من أجل سلوفاكيا جديرة بالاحترام"، التي تأسست قبل عام ونصف العام، بعد مقتل صحفي استقصائي.

وخلال التحقيق المستمر في مقتل الصحفي يان كوسياك، عثرت الشرطة على العديد من الأدلة على شبكات فساد ضخمة.

وشملت تلك الشبكات ممثلي ادعاء جرى استخدامهم من جانب رجال أعمال مشبوهين كتابعين لهم من أجل التلاعب في الإجراءات القانونية، ومسؤولين بارزين كانوا يشترون عقودا حكومية فضلا عن اتخاذ قرارات خصخصة من سياسيين.