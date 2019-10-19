سعودي يتولى تدريب فريق الشباب بناد برازيلي

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عين نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، السعودي محمد عبدالجواد مدربا لفريق الشباب بالنادي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وأصبح بذلك محمد عبدالجواد، أول مدرب عربي يتولى تدريب ناد برازيلي.

وقال محمد عبدالجواد في تصريح لقناة "السعودية الإخبارية" اليوم السبت، إنه يفتخر بأنه أول سعودي يدرب خارج السعودية وفي البرازيل.

وأوضح محمد عبدالجواد أن التدريب في البرازيل ليس سهلًا أبدا، وإن كان النادي الذي سيدربه تأسس قبل سنوات قليلة.

يذكر أن محمد عبدالجواد لاعب كرة قدم سعودي سابق، مواليد 1962، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي.

وتواجد محمد عبدالجواد مع المنتخب السعودي الفائز بكأس آسيا 1984 و1988، كما شارك في بطولة أولمبياد في لوس أنجليس 1984، وشارك في نهائيات كأس العالم 1994.