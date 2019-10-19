مصر وتنزانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

بحث سفير مصر في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا، مع وزيرة الاستثمار التنزانية أنجيلا كايروكي "Angellah Kairuki"، آليات تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وذكرت الخارجية، في بيان اليوم السبت، أن اللقاء تناول سبل تعزيز الاستثمارات وأنشطة الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في تنزانيا، بما يخدم جهود البلدين الشقيقين الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأبرز السفير "أبو الوفا" -خلال المقابلة- الاهتمام المتزايد من قبل عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق التنزاني، لاسيما في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والأدوية والصناعة والطاقة والإنشاءات والبنية التحتية.

ونوه السفير المصري بالزخم الكبير الذي تشهده علاقات البلدين منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دار السلام في أغسطس 2017، وهو الزخم الذي يظهر بوضوح في العدد الكبير للزيارات الثنائية المتبادلة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها زيارة رئيس الوزراء التنزاني إلى مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2019، والتي التقى خلالها بممثلي عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالتواجد والاستثمار في تنزانيا، وتم خلالها استعراض أهم القطاعات المتاحة أمام الشركات المصرية للاستثمار في تنزانيا وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بها، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة التنزانية للمستثمرين.

من جانبها، أعربت الوزيرة التنزانية عن تقدير بلادها العميق لمصر، وما يلمسونه من اهتمام ملحوظ من قبل العديد من الشركات المصرية بالاستثمار في تنزانيا.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يعظم الاستفادة المشتركة من نقاط القوة والخبرات التي تتمتع بها كلتا البلدين، مستعرضةً كذلك جهود الحكومة التنزانية حالياً لتحديث وتطوير الأطر القانونية والتشريعية المتعلقة بتحسين مناخ وبيئة الاستثمار والأعمال في البلاد، وهو ما من شأنه تشجيع رجال الأعمال المصريين الراغبين فى الاستثمار في تنزانيا.