3 تمارين لتحسين وضعية الجلوس في العمل

الجلوس السيئ هو مشكلة شائعة اليوم، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم وظيفة مكتبية، فقضاء يوم كامل أمام الكمبيوتر المحمول، وثني رقبتك في أوضاع حرجة أثناء استخدام هاتفك، والنوم في وضعية غير صحيحة، يمكن أن يؤدي كل ذلك إلى حدوث الكثير من أوجاع العظام، ويجعلك عرضة لمشاكل مختلفة متعلقة بالصحة.

وضعية الجلوس الجيد لا يتعلق بالشخصية الجيدة، ولكن من المهم هو الحفاظ على صحتك، فعندما يكون العمود الفقري في وضع غير طبيعي لفترات زمنية أطول، فإن هذه الحالات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذلك ممارسة الرياضة هي واحدة من أبسط الطرق للقيام بذلك للحفاظ على صحتك كما نشر موقع "الهند تايمز" 3 تمارين يمكنك القيام بها لتصحيح وضعك والحفاظ على لياقتك.

* وضع القطة:

ينتقل العمود الفقري من الموضع المستدير إلى المقوس أثناء أداء هذا التمرين، والذي يتم أثناء الزفير والاستنشاق، كما أنه يساعد في تخفيف التوتر من الجذع والكتفين والعنق ويحسن الدورة الدموية.

يمكن البدء فيه عن طريق الوقوف على كفيك وركبتيك، ويجب أن تكون أصابع قدميك مطوية بالداخل، ثم خذ نفسا عميقا واسترخ بطنك حتى يتحرك نحو الأرض، وقم بالنظر إلى أعلى.

* جسر عكسي للوح:

هذا هو التمرين الأكثر فاعلية لتقوية أسفل الظهر وتصفيف كتفيك المثقفين، فيعمل هذا التمرين على مجموعات العضلات المختلفة بما في ذلك العمود الفقري.

فهناك عدة خطوات للقيام به:

الخطوة 1: اجلس على الأرض مع تمديد ساقيك أمامك.

الخطوة 2: ضع راحة يدك خلف ظهرك، ويمكن توجيه أصابعك إما للخلف أو للأمام.

الخطوة 3: اضغط على راحة يدك وكعبك على الأرض وارفع الحوض عن الأرض، فيجب أن تكون ركبتيك وحوضك وكتفيك متماثلين.

* لوح عالي:

تساعد اللوح الخشبي العالي على تخفيف التوتر والألم من الجسم، كما أنه يساعد على تقوية كتفيك ، ويحسن توازنك، وهو أمر أساسي لتحسين وضعية الجلوس.