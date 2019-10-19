 صفية العمري ومحمود قابيل يصوران المشاهد النهائية من فيلم «كان لك معايا».. وعائشة بنت أحمد ضيف شرف - بوابة الشروق
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صفية العمري ومحمود قابيل يصوران المشاهد النهائية من فيلم «كان لك معايا».. وعائشة بنت أحمد ضيف شرف

محمد عباس
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 10:57 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 10:57 م

يواصل صناع فيلم «كان لك معايا» تصوير المشاهد النهائية من العمل داخل إحدى الاستوديوهات بمنطقة الهرم، وتنضم إلى أسرة الفيلم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، حيث تظهر كضيف شرف في أحد المشاهد العمل، الذي تم تصويره أمس.

وتدور أحداث فيلم «كان لك معايا» في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من تأليف وإخراج روجينا بسالى، ويقوم ببطولته الفنانين صفية العمري ومحمود قابيل، واللذان يعودان للالتقاء الفني بعد أكثر من 21 عامًا منذ أن قدما معًا مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، بالإضافة إلى كل من منة جلال، وأسامة أسعد، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج المركز القومى للسينما.


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