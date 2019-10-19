كوكا عن قلة أهدافه مع المنتخب: لم أنل الفرصة الكافية في اللعب

برر أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب الوطني قلة عدد أهدافه مع الفراعنة، ورد على الانتقادات القوية التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

وقال "كوكا" في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الجمعة، عبر شاشة صدى البلد: "في 25 مباراة سجلت 5 أهداف؟ اعترف أن هذا معدل قليل لو كنت أساسيا، ولكني شاركت أساسيا في 9 مباريات منهم فقط، ولو زاد عدد دقائق اللعب لسجلت المزيد".

وأضاف "لم أنل فرصة كافية للعب كي يتم انتقادي، اُنتقد وأنا لا ألعب كثيرا، فماذا يحدث لو شاركت بشكل كامل".

واستكمل لاعب سبورتينج براجا، حديثه: "عندما يعطيك المدرب الثقة فهذا شيء كبير وهذا ما فعله حسام البدري معي، كنت مشدودا وقت مباراة بوتسوانا بسبب رغبتي في التسجيل".

وأشار: "أمام بوتسوانا وبعد أول 20 دقيقة تعرضت لإصابة في الكاحل، ولكنني أقسمت على عدم خروجي من الملعب. أريد اللعب وسأموّت نفسي من أجل المنتخب".

وشدد صاحب الـ26 عاما: "المعاملة وطريقة اللعب يفرقان فيما تقدمه، وما أتمناه التوفيق الفترة المقبلة".

وعن اتهامات مجاملة مدرب المنتخب له، أجاب: "حسام البدري شخصية قوية جدا، ولو رأى أنني لا أؤدي أو أقدم ما يطلبه فلن أشارك. أي وقت سيستدعيني فيه سأبذل كل ما لدي".