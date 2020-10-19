البرازيل تسجل 10 آلاف و982 حالة إصابة جديدة و230 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و230 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت صحيفة "تريبونا" البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن خمسة ملايين و235 ألفا و344 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 153 ألفا و905 حالة وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.