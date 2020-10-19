وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، إلى 725 ألفا و292 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 43736 حالة، وتعافي من مرض "كوفيد - 19" الذي يسببه الفيروس 2589 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 37 أسبوعا.