اليابان وفيتنام تبحثان التعاون للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة

طالب رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي، اليوم الإثنين، نظيره الفيتنامي نجوين شوان فوك، بتوثيق التعاون من أجل الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وتعزيز هذه الاستراتيجية، وذلك خلال اجتماع الزعيمين في هانوي.

وأعرب سوجا -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- عن أمله في أن يسهم البلدان بشكل مشترك في تحقيق التنمية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

بدوره، قال رئيس وزراء فيتنام إن البلدين شريكان استراتيجيان، مضيفا أن بلاده تأمل في توحيد الجهود مع اليابان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب -خلال لقائه نظيره الياباني- عن رغبته في بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى جديد.

يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها سوجا حاليا إلى فيتنام هي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، ومن المقرر أن يتوجه إلى إندونيسيا غدًا الثلاثاء.