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إصابة وزير الصحة الجنوب الإفريقي بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:29 ص

قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مكيزيه، إن نتائج اختباراته هو وزوجته جاءت إيجابية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن الاثنين خضعا لاختبارات الكشف عن الفيروس يوم السبت، بعدما بدأت تظهر على الوزير أعراض طفيفة.

وقال مكيزيه في بيان إنه كان يشعر بإجهاد غير طبيعي، وأضاف "مع مرور الوقت، بدأت أفقد الشهية".

وأضاف أن "زوجتي كانت تعاني من السعال والدوار والإرهاق الشديد. ونظرا لأعراضها، نصح الأطباء بضرورة دخولها المستشفى للمتابعة ومعالجة الجفاف".

وقال إن "اختلاطنا في الأسبوع الماضي كان مع عدد قليل من أفراد أسرتنا وبعض فريق وزارتي، وقد أبلغناهم ونصحناهم بعزل أنفسهم على الفور في منازلهم وإجراء اختبارات".

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