وفد إماراتي يبحث في إسرائيل مجالات التعاون الزراعي

زار وفد إماراتي برئاسة خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "الظاهرة الزراعية"، إسرائيل تلبية لدعوة من شركة "NETAFIM" أكبر وأهم الشركات الإسرائيلية الرائدة في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة، وبرعاية من وزراة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين أنه تم خلال الزيارة، التي تأتي تفعيلًا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها مؤخرًا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجال الزراعي والتقني.

ووفق الوكالة، استهل الوفد الزيارة بلقاء ألون شوستر وزير الزراعة و التنمية الريفية الإسرائيلي، وحيث استعراض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.

والتقى الوفد عددًا من المسئولين في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية "Volcani" بحضور رؤساء المعاهد التابعة له، واطلع على أحدث الحلول والابتكارات في مجال الري والزراعة خاصة في مجال الأراضي الصحراوية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مجال الحبوب والفواكه، ومكافح الآفات والحشرات.

كما التقى الوفد مسئولي شركة "Netafim" أكبر الشركات المهتمة بقضايا الري و الزراعة الصحراوية، إضافة إلى لقاء عدد من مسئولي الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الألبان والزراعة الرقمية وتوليد المياه من الهواء النقي وتقنيات ما بعد الحصاد وتقنيات التلقيح والزراعة المائية والسمكية والأسمدة والشركات المختصة بالمنتجات الطازجة وزيت الزيتون.

وطبقًا للوكالة، تم في ختام الزيارة التوقيع على أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين الأولى مع شركة "Netafim" لافتتاح مكتب إقليمي في دولة الامارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة في دولة الإمارات ومشاريع شركة الظاهرة الزراعية ومذكرة تفاهم وشراكة ثانية مع شركة "grapa" لبحث تعاون الشركتين في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة.