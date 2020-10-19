بولندا تنشئ مستشفى مؤقتا لمصابي كورونا في ستاد وارسو

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أعلن مسؤول حكومي في بولندا اليوم الإثنين أنه سوف يتم استخدام جزء من الاستاد الوطني في وارسو كمستشفى مؤقت لمصابي كورونا كوفيد -19.

وقال ميشال دوورتشيك، رئيس مستشارية رئيس الوزراء، لإذاعة "راديو زيت": "نريد توفير أول 500 سرير للمرضى قبل نهاية الأسبوع".

وأفاد المسؤول بأن المستشفى، الذي سوف يقام في قاعة المؤتمرات بالاستاد، سوف يضم نحو 50 سريرا للعناية المركزة.

وأضاف المسؤول إنه سيتم تشغيل طاقم طبي محلي بالإضافة إلى أفراد من خارج وارسو وقوات الدفاع الإقليمية وإدارة الإطفاء.

وقال دوورتشيك: "أنا مقتنع بأننا سوف نكون قادرين على العثور على فرق عمل".

وقال إن الاستعدادات لإنشاء مستشفيات مؤقتة لمصابي كوفيد-19 جارية في عدة مناطق أخرى في بولندا.

وسجلت بولندا زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 9600 حالة يوم السبت وأكثر من 8500 حالة أمس الأحد.

وتتزايد المخاوف بشأن قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب عدد متزايد بسرعة من مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى المستشفيات والعناية المركزة. وتم تسجيل نقص في أعداد الفرق الطبية والموظفين في بعض المستشفيات.