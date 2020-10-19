الكويت تدين إعلان إسرائيل عزمها بناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

أدانت الكويت إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها بناء ما يقارب خمسة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.



وذكر مجلس الوزراء الكويتي- في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أن هذه الممارسات الإسرائيلية وإصرارها على التوسع الاستيطاني، يأتي إمعانا في مخالفة قرارات الشرعية الدولية، ولاسيما القرار 2334، وتقويضا للجهود الهادفة للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية.



ودعا مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته، من خلال التحرك الفوري لوقف مثل هذه الممارسات.



وفي سياق آخر، أدان مجلس الوزراء الكويتي الجريمة الإرهابية التي وقعت في العراق، وأودت بحياة ثمانية أشخاص، مؤكدا أن هذه الجريمة تعد انتهاكا لكافة القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، وعملا يستهدف أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه.



وشدد على تضامن الكويت مع العراق في جهودها الهادفة للتصدي لتلك الأعمال الإجرامية ومحاربة الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار البلد الشقيق، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا.