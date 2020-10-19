اعتقال داعشي مسؤول عن الخطف والاغتيالات في ديالي العراقية

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين، القبض على قيادي داعشي مسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات للقوات الأمنية والمواطنين عام 2017 بمحافظة ديالى.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم، إن ذلك جاء من خلال تكثيف الجهد الاستخباري واستنادا لاعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقا.

وأضافت أن المعتقل هو عسكري مايسمى قاطع العظيم بداعش ويعرف باسم (أبو طه البكري) ومسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام 2017.

وأشارت إلى أن المعتقل مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير.

وأكدت أنه تم إيداع المقبوض عليه التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.