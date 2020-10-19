مصرع طفلة من ذوي الإعاقة في حريق بالشرقية

لفظت طفلة من ذوي الإعاقة، أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين؛ إثر نشوب حريق بالطابق الثاني بمسكن أسرتها بقرية العدلية ببلبيس في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد المنازل بقرية العدلية ببلبيس، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلة، في الثامنة من عمرها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتدبت معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسبابه.