تدشين عمل اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة

أُعلن في غزة رسميا، اليوم الثلاثاء، تدشين عمل اللجنة المصرية للإعمار بهدف الإشراف على تنفيذ مشاريع إسكان وبنى تحتية.

وفي أول مشاريعها، أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة عن طرح عطاء مشروع تطوير شارع "كورنيش البحر" بشمال بيت لاهيا، شمالي القطاع، بتمويل مصري لصالح وزارة الأشغال والإسكان في غزة.

ونشرت الصحف المحلية في غزة لأول مرة، باسم "اللجنة المصرية لإعمار غزة" وبالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، عطاء لتنفيذ الشارع المذكور على أن يتم تنفيذه عبر الشركات الفلسطينية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المصرية للإعمار توفير الإمدادات الخاصة بالمواد الخام الخاصة بالمشروع وفقاً لتصميمات هندسية مصرية، فيما يجري تجهيز المخططات الهندسية اللازمة لإنشاء مدينة "العاشر من رمضان" السكنية في شمال غزة.

ورحبت جمعية رجال الأعمال في غزة بتدشين اللجنة المصرية للإعمار، مثمنة "جهود مصر للسير قدماً بعملية إعادة الإعمار والتخفيف من الحصار المفروض على القطاع عبر توريد مواد الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام".

وقالت الجمعية في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن بدء الجهات المانحة طرح عطاءات الإعمار الكبرى للشركات المحلية والمقاولين من شأنه التخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد غزة وتشغيل آلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل.

وأكدت الجمعية ضرورة تسريع عمليات الإعمار "لما لذلك من أهمية في إنعاش الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، وتعويض القطاع الخاص عن خسائره الفادحة التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب المتكررة على غزة".

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 10 إلى 21 مايو الماضي استشهد خلاله نحو 250 فلسطينيا.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، التي تديرها حركة حماس في غزة، فإن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى تدمير نحو 2200 منزل في القطاع فيما لحقت أضرار بنحو 37 ألف منزل آخر.

وأرسلت مصر التي توسطت في اتفاق لوقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منتصف الشهر الماضي وفدا هندسيا إلى القطاع لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدما، علما أنها سبق أن أعلنت منحة مالية بقيمة 500 دولار أمريكي لدعم إعمار غزة.