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بطاقة حمراء في وجه جريزمان بعد تدخله العنيف على فيرمينو

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:23 م

أشهر حكم مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، الطرد في وجه أنطوان جريزمان في الدقيقة 52 من عمر اللقاء المقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتدخل جريزمان على روبرتو فيرمينو بشكل عنيف، ليقرر حكم اللقاء إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الفرنسي.

ووقع صلاح على الهدف الأول بعدما راوغ ثلاث لاعبين من أتلتيكو مدريد، وسدد كرة قوية نحو المرمى سكنت شباك الحارس السوفيني أوبلاك.

وأضاف نابي كيتا بعد خمس دقائق الهدف الثاني لصالح ليفربول وتحديدا بالدقيقة 13.

وقلص أتليتكو مدريد الفارق في الدقيقة 20 عن طريق أنطوان جريزمان وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".

وبات صلاح الآن مسجلا في تسع مباريات متتالية مع ليفربول بمختلف المسابقات، وأصبح أكثر لاعب في تاريخ الليفر يسجل في عدد مباريات متتالي.


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