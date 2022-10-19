إزالة ٦ حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٠

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن استمرار أعمال الموجة الـ٢٠ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في مرحلتها الثالثة، مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٦ حالات تعدي على أملاك الدولة، تابعين للثروة السمكية، وجسور النيل، على مساحة ٢٠ فدان و١٢٠متر مربع في مركز دمياط.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة، وصلت إلى ٦٤حالة، بمساحة ٥٧٨٦متر مربع ، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها في المهد، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و تطبيق القانون.