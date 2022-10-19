كوريا الشمالية: أطلقنا طلقات مدفعية كـ «تحذير» بسبب التدريبات العسكرية لكوريا الجنوبية

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أطلقت كوريا الشمالية، قذائف مدفعية على منطقة عازلة مع كوريا الجنوبية تهدف إلى خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة أن بيونج يانج أطلقت نحو 100 قذيفة مدفعية على البحر الأصفر حوالي الساعة 10 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، و150 قذيفة أخرى في بحر الشرق الساعة 11 مساء.

وسقطت القذائف المدفعية في مناطق عازلة شرقية وغربية شمالي خط الحدود الشمالية، والتي أقيمت بموجب اتفاق بين الكوريتين عام 2018 بشأن خفض التوتر العسكري.

وقالت الهيئة في بيان: "إطلاق قذائف المدفعية على المناطق العازلة الشرقية والغربية انتهاك واضح للاتفاق العسكري المبرم في 19 (أيلول) سبتمبر، ونحث كوريا الشمالية بقوة على وقف أعمالها فورا لأن استفزازات كوريا الشمالية المستمرة هي أعمال تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي".

ولم يسقط أي من المقذوفات في المياه الإقليمية الكورية الجنوبية، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة.

وبدأت سول يوم الاثنين تدريباتها الدفاعية السنوية في هوجوك ومن المقرر أن تستمر حتى 28 أكتوبر.

يذكر أن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية متوترة للغاية في الوقت الراهن. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الحكومة في بيونج يانج في بياناتها الخاصة إن التجارب كانت تهدف إلى محاكاة إطلاق أسلحة نووية تكتيكية على المطارات الكورية الجنوبية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى، بعضها قادر على حمل رأس حربي نووي.