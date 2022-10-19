بوتين يعلن حالة الحرب في 4 مناطق أوكرانية انضمت إلى روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، حالة الحرب في المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، وهي دونباس وخيرسون وزابوروجيه ولوجانسك.

وخلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي المكرس للتصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي في مجال الهجرة، قال بوتين: "نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف الرئيس الروسي أنه وقع مرسوما على وضع الأحكام العرفية في دونباس وخيرسون زابوروجيه، مشيراً إلى منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية؛ لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية

وتابعع بوتين: إن كييف ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين.