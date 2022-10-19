 الرئيس السيسي يصل مدينة البرلس لافتتاح مصنع الرمال السوداء - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يصل مدينة البرلس لافتتاح مصنع الرمال السوداء


نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 10:08 ص

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة البرلس لافتتاح مصنع الرمال السوداء.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.


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