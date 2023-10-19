كيف تفاعل المشاهير مع فيديو صلاح عن الحرب ضد أهالي غزة؟

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تفاعل مجموعة من المشاهير مع فيديو محمد صلاح نجم ليفربول، تجاه العدوان الصهيوني على أهالي غزة.

وعلق حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق على هذا الفيديو عبر «إنستجرام» بقلب ويد تصفق لصلاح، بينما اكتفى المخرج شريف عرفة بالإعجاب والدعم لهذا الفيديو.

بينما علق أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الإسماعيلي وكتب: «فخر العرب».

وقال سيد معرض خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة etc: "تصريحات صلاح سيكون لها تأثير عالمي بكل تأكيد تجاه القضية الفلسطينية، وهو لاعب محبوب عالميا وقدوة كبيرة، وكلمته مؤثرة للغاية، وحتى وإن كانت متأخرة فأنها هامة جدا ونتمنى أن نرى تاثيرها خلال الأيام القادمة في ظل كثرة الاكاذيب خلال الفترة الماضية".

وقام عددا من لاعبي ليفربول بوضع إعجاب على فيديو صلاح، من بينهم هارفي إليوت وماك أليستر، ولاعب الريدز السابق جوردان هيندرسون.

وتخطى فيديو محمد صلاح نجم فريق ليفربول الـ45 مليون مشاهدة في ساعة واحدة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام محمد صلاح، نجم ليفربول، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في إنستجرام يدعم فيه القضية الفلسطينية.

وقال محمد صلاح في مقطع الفيديو: «شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها».

وأضاف: «يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها!.. يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا».

وأكمل :«يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا».