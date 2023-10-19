ولي العهد السعودي ورئيس إندونيسيا يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية

ناقش ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائه في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض اليوم الخميس، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها ".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن ولي العهد ورئيس إندونيسيا، شهدا مراسم توقيع اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي مع نظيره الإندونيسي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة وبرنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، إضافة إلى "مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال".

وفي سياق متصل، بدأ توافد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة الرياض، بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على العاصمة السعودية، تحضيراً لاجتماعهم التاريخي الأول من نوعه، الذي يعقد غدا الجمعة، بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.

وتهدف القمة إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للخمس سنوات القادمة 2024-2028، والذي يشمل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والزراعي والتعاون الاجتماعي والثقافي ، بحسب "واس".

وتضم دول رابطة آسيان التي تأسست في 1967، إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام.