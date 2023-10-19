دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، إلى استثمار التماسك العربي في مقاربة العدوان على غزة واستثماره لإقناع الدول الغربية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية على قطاع غزة.

وأكد بو حبيب ، خلال لقائه السفراء العرب المعتمدين في لبنان ، أنّه "لمس في الاجتماع الوزاري في جدة تماسكاً عربياً في مقاربة العدوان على غزة ويجب استثماره لإقناع الدول الغربية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم".

واعتبر أن "الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولاً وثانياً وأخيراً بالفلسطينيين".

وقال الوزير بو حبيب، بعد لقائه السفراء العرب: "توافقنا على أهمية وقف فوري لإطلاق النار ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر، والإدخال الفوري للمساعدات، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل".