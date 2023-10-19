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عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مساء الأربعاء؛ اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولاً: تحديد يوم الأحد 22 أكتوبر الساعة الواحدة ظهرًا وما بعدها الدعوة لوقفة تضامنية لجميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية وبمقر النقابة العامة.

ثانيًا: تقديم الدعم اللازم لأشقائنا في غزة وفقًا لما تحدده اللجنة التي شكت لهذا الغرض.

ثالثًا: إحياء وتفعيل لجنة القدس ولجنة الإغاثة بنقابة المحامين.

رابعًا: التنسيق مع مجالس النقابات المهنية المختلفة في مصر لاجتماع مشترك لمواجة تلك الأزمة.

خامسًا : دعوة جموع الشعب المصرى والشعوب العربية لمقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.

كما قرر المجلس خلال اجتماعه اليوم الأربعاء:

- زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 4000 جنيه وزيادة الحد الأدنى إلى 2000 جنيه.

- الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى واللائحة المالية ولائحة قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتشكيل لجان لعرضها بجلسة الأسبوع القادم يوم الأربعاء 25/10/2023.

- دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في النصف الأخير من شهر نوفمبر 2023 لاعتماد الزيادة المقررة في اجتماع مجلس النقابة اليوم واعتماد مدونة السلوك مع تفويض النقيب في تحديد موعد انعقاد الجلسة.

- تشكيل لجنة لتحديد بداية صرف المعاشات والمستحقين للزيادة، على أن تنتهى اللجنة في خلال أسبوع من تاريخه.