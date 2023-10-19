رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى الرياض بعد زيارته تل أبيب

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، سيتوجه إلى الرياض اليوم للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعد زيارته إسرائيل لتقديم الدعم لها.

وقال سوناك خلال لقاءه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم إنه "من الضروري إيصال مساعدات إنسانية للناس في قطاع غزة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف سوناك "الفلسطينيون ضحية ما فعلته حماس. من المهم أن نواصل العمل لإيصال المساعدات الإنسانية".

ولليوم الثالث عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.