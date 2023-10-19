كتائب القسام - لبنان تعلن مسئوليتها عن إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

أعلنت "كتائب القسام - لبنان" مسؤوليتها عن إطلاق 30 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي في إسرائيل.

وأعلنت كتائب القسام على موقعها على تطبيق تليجرام في بيان عصر اليوم الخميس، أن "كتائب القسام – لبنان تعلن مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها "نهاريا" و"شلومي" الجاثمتين شمال فلسطين المحتلة".

وقصفت القوات الإسرائيلية مناطق حدودية لبنانية عصر اليوم الخميس، في منطقة اللبونة وخراج بلدتي علما الشعب والضهيرة قصفاً متقطعاً بين الحين والآخر، كما استهدف القصف الإسرائيلي أطراف بيت ليف وبستان الضهيرة وياري، مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوبي لبنان تشهد توتراً أمنياً بعد إطلاق حركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى"، وقيام إسرائيل بالرد على الحركة.

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من الشهر الجارى انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.