 أمير قطر يؤكد ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وفتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة - بوابة الشروق
الخميس 19 أكتوبر 2023 3:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أمير قطر يؤكد ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وفتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة

وكالات
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 3:21 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 3:21 م

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالين هاتفيين من رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا الدكتور بيدرو سانشيز.

وبحسب ما نشرته وكالة «قنا»، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين قطر البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، أكد أمير قطر موقف بلاده الثابت من إدانة أشكال استهداف المدنيين كافة، وضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا.

من جانبهما، أشاد رئيسا الوزراء الهولندي والإسباني، بدور أمير قطر وجهود الدوحة الدبلوماسية إقليميًا ودوليًا، فيما يتعلق بالأوضاع في غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك