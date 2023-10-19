أمير قطر يؤكد ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وفتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالين هاتفيين من رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا الدكتور بيدرو سانشيز.

وبحسب ما نشرته وكالة «قنا»، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين قطر البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، أكد أمير قطر موقف بلاده الثابت من إدانة أشكال استهداف المدنيين كافة، وضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا.

من جانبهما، أشاد رئيسا الوزراء الهولندي والإسباني، بدور أمير قطر وجهود الدوحة الدبلوماسية إقليميًا ودوليًا، فيما يتعلق بالأوضاع في غزة.