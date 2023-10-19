شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف المخابز في قطاع غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل متعمد، عددا من المخابز في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الذين كانوا بداخلها وفي محيطها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال قصف ودمر 5 مخابز في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو استهداف محيطها وهي: مخبز اليازجي في حي تل الهوى وآخر في حي الكرامة، ومخبزا عجور الغزالي في غزة، ومخبز البنا في مخيم النصيرات.

وأدى القصف إلى ارتقاء عشرات الشهداء ومئات المصابين في صفوف المواطنين الذين كانوا يصطفون في طوابير لشراء حاجياتهم من الخبز والكعك.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3569، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في 7 أكتوبر الجاري، والمصابين إلى أكثر من 13200.

وأوضحت في آخر إحصائية أن «عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى الآن أكثر من 3500 شهيد، وما يزيد عن 12 ألف جريح».

ولفتت إلى أن «عدد الشهداء في الضفة بلغ 69 شهيداً، وأكثر من 1300 جريح، منذ بدء العدوان».

ونوهت أن «الاحتلال الإسرائيلي جدد المطالبة بإخلاء 24 مستشفى في قطاع غزة، بينها مستشفى الشفاء، ويهددها بالقصف».