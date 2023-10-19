عرام عاصفة تهدد سواحل ألمانيا والدنمارك والسويد على بحر البلطيق

تستعد سواحل ألمانيا وكذلك مناطق في الدنمارك والسويد على بحر البلطيق لعرام عاصفة محتملة.

وعرام العواصف عبارة عن زيادة غير طبيعية في المياه الناتجة عن العواصف، وتعد من أكبر الأخطار التي تهدد الأرواح والممتلكات على طول السواحل والعديد من الكيلومترات داخل القارات أثناء فترات الأعاصير والعواصف، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي" اليوم الخميس أن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 110 كيلو مترات في الساعة، ببعض المناطق يومي غدا الجمعة وبعد غد السبت.

وحذر معهد الأرصاد الجوية الدنماركي "دي إم آي" من حدوث فيضانات في بعض المناطق الساحلية على بحر البلطيق، مع عرام عاصفة يصل ارتفاعها إلى 2.4 متر فوق متوسط مستوى الماء.

ووفقا لشركة سكاندلاينز لتشغيل السفن، تم فرض قيود على حركة السفن والعبارات جراء العاصفة.

وفي ألمانيا، من المتوقع حدوث أعلى عرام عاصفة في مضيق فلينسبورج فيورد، والذي يقع مباشرة على الحدود الألمانية الدنماركية، بعرام يصل ارتفاعها إلى مترين فوق متوسط مستوى الماء، حسبما قالت الوكالة البحرية والمسطحات المائية في ألمانيا "بي إس إتش".

وقالت الوكالة إن عرام العاصفة، إلى الجنوب أكثر في خليج كايل وخليج لوبيك، قد يصل ارتفاعها إلى 1.6 أو 1.7 متر.

ومن المتوقع حدوث عرام عاصفة أصغر، إلى الشرق أكثر على طول ساحل ألمانيا على بحر البلطيق.