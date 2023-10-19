لبنان: الحكومة تعمل على وضع خطة وقاية حال قيام حرب

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على وضع خطة وقاية في حالة قيام حرب.

تصريحات المكاري جاءت في أعقاب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء انعقدت بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي لميقاتي، أشار المكاري إلى أن مجلس الوزراء "توقف عند الاحتجاجات الشعبية وما رافقها من حالات شغب وإضرار بمصالح المواطنين، فأكد احترامه لحرية التعبير من دون قيد، لا سيما في ضوء الحدث الجلل الذي يحصل في غزة، خاصة وأن هذه الحرية مصانة بنص الدستور".

وأضاف المكاري أن مجلس الوزراء طلب "من الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع المندسين وإحالتهم على القضاء المختص".

يُذكر أن المناطق الحدودية جنوبي لبنان تشهد توتراً أمنياً بعد إطلاق حركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى"، وقيام إسرائيل بالرد على الحركة.

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من الشهر الجارى انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية،. ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.