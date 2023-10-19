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البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل بقصف المستشفى المعمداني في غزة

هديل هلال
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 4:10 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 4:10 م

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق مستقل بقصف المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في قطاع غزة.

ودعا أعضاء البرلمان، في بيان صادر اليوم، إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، منوهين أن «مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في الأمم المتحدة والأطباء والصحفيين، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي».

وأعرب البرلمان عن أسفه لخسارة مئات الأرواح البريئة والجرحى، في الانفجار الأخير الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وشدد على أهمية «إجراء تحقيق مستقل بموجب القانون الدولي؛ لتحديد ما إذا كان هذا هجوما متعمدا وجريمة حرب».

وأعرب عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التمييز بين الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة وحركة حماس.

وحثّ أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمع الدولي على مواصلة وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين في المنطقة.

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